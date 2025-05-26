Gökova'da 'Aile Yılı' Farkındalık Etkinliği

Gökova'da 'Aile Yılı' Farkındalık Etkinliği
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Muğla'nın Akyaka beldesinde düzenlenen dijital detoks etkinliğinde katılımcılar '2025 Aile Yılı' pankartı açarak, aile içi iletişimi güçlendirmek ve dijital bağımlılığa karşı farkındalık oluşturmak amacıyla doğayla bütünleşti.

Gökova'nın maviliklerinde 'Aile Yılı' vurgusu

MUĞLA - Muğla'nın gözde turizm beldesi Akyaka, hafta sonu anlamlı bir farkındalık etkinliğine ev sahipliği yaptı. Teknolojiden uzak, doğayla iç içe bir yaşamı teşvik eden dijital detoks etkinliği kapsamında, Gökova Körfezi'nde dikkat çekici bir mesaj verildi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinliğe katılan grup, denize açılarak "2025 Aile Yılı" yazılı pankart açtı.

Aile ve Dini Rehberlik çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen bu sembolik eylemle hem dijital bağımlılığa karşı toplumsal farkındalık oluşturulması, hem de aile içi iletişimin güçlendirilmesi hedeflendi. Akyaka'nın eşsiz doğasında gerçekleştirilen etkinlik, katılımcılara teknolojiden uzak, zihinsel ve fiziksel yenilenme fırsatı sundu.

Etkinlik programı; doğa yürüyüşleri, meditasyon seansları, atölye çalışmaları ve grup sohbetlerini içerdi. Katılımcılar, telefon ve bilgisayar kullanımını minimum seviyede tutarak "anda kalmak", "doğayla bağ kurmak" amacıyla çeşitli etkinliklere katıldılar.

Organizatörler, teknolojik cihazların aşırı kullanımının bireysel ve toplumsal etkilerine dikkat çekerken, bu tür detoks uygulamalarının özellikle çocuklar ve gençler için örnek teşkil ettiğini belirtti. Etkinliğin aynı zamanda Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2025 yılının "Aile Yılı" ilan edilmesi kapsamında da önemli bir katkı sunduğu vurgulandı.

Akyaka'nın doğal güzellikleri eşliğinde düzenlenen etkinlik, katılımcılardan tam not alırken, dijital dünyaya kısa bir ara vererek aile bağlarını güçlendirmenin ve doğayla yeniden buluşmanın ne kadar değerli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AYKUT KURT - Yerel
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