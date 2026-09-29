Haberler

Gökçeada Kaymakamı Osman Acar başkanlığındaki SYDV, yardım taleplerini karara bağladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gökçeada Kaymakamı Osman Acar başkanlığındaki SYDV, yardım taleplerini karara bağladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gökçeada Kaymakamı Osman Acar başkanlığındaki SYDV Mütevelli Heyeti Toplantısı’nda sosyal yardım faaliyetleri değerlendirildi. İhtiyaç sahibi vatandaşların yardım talepleri karara bağlandı; Acar, desteklerin etkin ulaştırılmasına yönelik çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.

Gökçeada Kaymakamı Osman Acar'ın başkanlığında, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Mütevelli Heyeti Toplantısı gerçekleştirildi.

SYDV Mütevelli Heyeti Toplantısında Gökçeada ilçesinde yürütülen sosyal yardım ve dayanışma faaliyetleri değerlendirilerek, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik yardım talepleri ve gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Kaymakam Osman Acar, sosyal devlet anlayışı doğrultusunda ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya ve sosyal desteklerin vatandaşların etkin bir şekilde ulaştırılmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 51 sitede yayınlandı.
Husiler ilerledi, Yemen alarma geçti! Genel seferberlik ilan edildi

Savaş giderek şiddetleniyor! Ülke genelinde seferberlik ilan edildi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

MHK soruşturmasında İstanbul'da görev yapan 17 hakemin adı WhatsApp'ta sıralandı

İstanbul'da görev yapan 17 hakemin adı WhatsApp'ta sıralandı
Yerli akıllı telefon Malatya'da üretilecek: Satış tarihi belli oldu

Türkiye'nin yeni yerli telefonu geliyor! Satış tarihi belli oldu
Fon soruşturmasında 5 kişi daha tutuklandı, sayı 56'ya yükseldi

Milyarlık fon soruşturması giderek büyüyor! Sayı yine arttı
Yasak aşk sonucu dünyaya gelen Hamid'in hikayesi 'Yok artık' dedirtti

Yasak aşk sonucu dünyaya gelen Hamid'in hikayesi "Yok artık" dedirtti

Yahşihan Belediyesi soruşturması! Eski AK Partili ve MHP'li başkanlar dahil 15 kişi tutuklandı

Eski AK Partili ve MHP'li başkanlar dahil 15 kişi tutuklandı
Böbrek taşı ameliyatına girdi, iki gün sonra acı haber geldi! Doktora dava açıldı

Basit gördüğü ameliyat sonu oldu! ATK raporu gerçeği ortaya çıkardı
Bomba iddia: MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun koltuğuna o oturacak

Bomba iddia: Ferhat Gündoğdu'nun koltuğuna o oturacak