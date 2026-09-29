Gökçeada Kaymakamı Osman Acar başkanlığındaki SYDV, yardım taleplerini karara bağladı

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Gökçeada Kaymakamı Osman Acar'ın başkanlığında, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Mütevelli Heyeti Toplantısı gerçekleştirildi.

SYDV Mütevelli Heyeti Toplantısında Gökçeada ilçesinde yürütülen sosyal yardım ve dayanışma faaliyetleri değerlendirilerek, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik yardım talepleri ve gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Kaymakam Osman Acar, sosyal devlet anlayışı doğrultusunda ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya ve sosyal desteklerin vatandaşların etkin bir şekilde ulaştırılmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı