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Göçmen Botunda Doğum: Afrika'dan Kanarya Adaları'na Seyahat Eden Kadın Kız Bebek Dünyaya Getirdi

Göçmen Botunda Doğum: Afrika'dan Kanarya Adaları'na Seyahat Eden Kadın Kız Bebek Dünyaya Getirdi
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60 kişinin bulunduğu göçmen botunda bir kadın, Kanarya Adaları'na gitmek üzere seyahat ederken kız bebeğini dünyaya getirdi. İspanyol arama kurtarma ekipleri, bebeğin ve annenin güvenli bir şekilde kurtarıldığını bildirdi.

Afrika'dan Kanarya Adaları'na doğru seyreden kalabalık göçmen botundaki bir kadın, kız bebek dünyaya getirdi.

İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları'na gitmek üzere Afrika'dan açılan 60 kişinin bulunduğu göçmen botunda heyecanlı anlar yaşandı. Atlas Okyanusundaki botta bir kadın, doğum yaptı. İspanyol arama kurtarma ekibi Salvamento Maritimo tarafından yapılan açıklamada, 6 Ocak Pazartesi günü Lanzarote adası açıklarındaki bota ulaştıklarında 14 kadın ve 4 çocuk olmak üzere 60 kişinin bulunduğu şişme botta 15 dakika önce bir kız bebeğin dünyaya geldiği ifade edildi. Anne ve göç yolunda doğan bebeğin helikopterle Lanzarote adasındaki Arrecife'e götürüldüğü belirtildi. Kurtarma gemisinin kaptanı Domingo Trujillo İspanyol medyasına verdiği röportajda, "Bebek ağlıyordu, hayatta olduğunu anladık ve annesinden onu alıp temizlemek için izin istedik. Göbek bağı diğer yolculardan biri tarafından kesilmişti" dedi.

İspanyol adalarına göçmen akını

Kuzeybatı Afrika'nın Atlas Okyanusu kıyısındaki 7 İspanyol adasına hey yıl deniz yoluyla rekor sayıda düzensiz göçmen geliyor. Geçtiğimiz yıl Atlantik rotası üzerinden Kanarya Adaları'na ulaşanların sayısı 46 bin 843'e yükselirken, bu sayı 2023'te 39 bin 910 olarak kayıtlara geçti.

Göçmenlik alanında faaliyet gösteren Caminando Fronteras adlı sivil toplum kuruluşunun son raporuna göre 1 Ocak-5 Aralık 2024 tarihleri arasında en az 10 bin 457 kişi deniz yoluyla İspanya'ya ulaşmaya çalışırken hayatını kaybetti veya kayboldu. - KANARYA ADALARI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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