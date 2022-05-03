GMİS, 'Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nü kutluyoruz'

MADEN, ELAZIĞ (İHA) - Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü nedeniyle Yönetim Kurulu adına bir mesaj yayınladı.

Mesaj şöyle;

"3 Mayıs, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 1993 yılında aldığı karar ile tüm dünyada Dünya Basın Özgürlüğü Günü olarak kutlanmaktadır. Basın; kamuoyunun haber alma, araştırma, bilgilendirme, temel hak ve özgürlüklerin gelişmesine katkıda bulunarak bir kamu görevini üstlenmiştir. Basın demokratik hayatımızın vazgeçilmez bir unsuru, haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracıdır. Tarafsız ve objektif bir biçimde haber ve bilgi akışı sağlayarak toplumu aydınlatma ve bilgilendirme görevini yerine getirmektedir. Basının bu görevini özgürce yapabilmesi ve yaptığı görevin amacına ulaşmasında, hiç kuşkusuz basın özgürlüğünün büyük önemi bulunmaktadır. Basınımız da bu görevi yerine getirirken; gerçeklik, güncellik, kamu yararı, özel hayata saygı ve gazetecilik etik değerleri gibi denge unsurlarını da gözetmek durumundadır. Gece gündüz demeden ve mesai mefhumu gözetmeksizin görevlerini özveriyle sürdüren, etik değerlere bağlı tüm basın mensuplarımızın, Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nü kutluyoruz." - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / Yerel