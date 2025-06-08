Girlevik Şelalesi Bayramda Yerli ve Yabancı Turist Akınına Uğradı

Girlevik Şelalesi Bayramda Yerli ve Yabancı Turist Akınına Uğradı
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Girlevik Şelalesi Bayramda Yerli ve Yabancı Turist Akınına Uğradı
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Erzincan'daki Girlevik Şelalesi, Kurban Bayramı'nda yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekerek yoğun bir ziyaretçi akınına sahne oldu. Doğal güzelliği ve serin havasıyla dikkat çeken şelale, tatilcilerin uğrak noktası oldu.

Girlevik Şelalesi'ne bayramda ziyaretçi akını

ERZİNCAN - Dünyanın en görkemli şelalelerinden biri olan Erzincan'ın Çağlayan beldesindeki Girlevik Şelalesi, Kurban Bayramı'nda da yerli turistler ile yurtdışından gelen gurbetçilerin durak noktası oldu.

Erzincan'da güneşli bir havanın hakim olduğu bayramda, Girlevik Şelalesi yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. Şelale yurt dışından gelen gurbetçilerle birlikte Erzincan nüfusuna yakın vatandaşı bayram tatilinde ağırladı.

Munzur Dağı eteklerinden gelen buz gibi suların 40 metreden döküldüğü Girlevik Şelalesi, doğal güzelliği ve serin havasıyla, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Kent merkezine 35 kilometre uzaklıkta yer alan ve Munzur Dağı eteklerindeki Kalecik köyünde yer alan 9 ayrı kaynak suyunun birleşmesiyle oluşan Girlevik Şelalesi, her mevsim ayrı bir güzellik sunuyor. 9 günlük bayram tatilini fırsat bilen vatandaşlar, 40 metreden akan buz gibi suyu ve doğal güzelliğiyle öne çıkan Girlevik Şelalesi'ne akın ediyor.

Kışın suyunun büyük bölümünün donması ile oluşan sarkıtlar dolayısıyla etkileyici bir manzaraya bürünen şelale, ziyaretçilerine yazın da farklı güzellik sunuyor. Muhteşem doğanın öz çekim yaparak tadını çıkaran yerli ve yabancı turistler, görsel güzellikler arasında yürüyüş ve piknik yaparak zamanlarını en iyi şekilde değerlendiriyor.

Girlevik Şelalesi, Erzincan'ın çevresindeki illerin yanı sıra İstanbul, Bursa, Ankara, Antalya, İzmir ve yurt dışından gelen çok sayıda turistin akınına uğruyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET AKBUĞA - Yerel
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