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Giresun Valisi Üçüz Bebek Sahibi Aileyi Ziyaret Etti

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Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, üçüz bebek sahibi olan aileyi ziyaret etti. Vali Serdengeçti, ailenin mutluluğunu paylaşarak desteklerini ifade etti.

Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, üçüz bebek sahibi olan aileyi ziyaret etti.

Vali Serdengeçti, eşi eşi Belkıs Edige Serdengeçti ile birlikte Hacısiyam mahallesinde yaşayan Ali Hakyemez (36) ve Berna Hakyemez (35) çiftinin evini ziyaret etti.

Ailenin mutluluğunu paylaştıklarını ifade eden Serdengeçti "Uzun süre çocuk hasreti çektikten sonra üçüz çocuk mutluluğu yaşıyorlar. Bizler onların mutluluğuna ortak ve destek olmak için elimizden geleni yapacağız. Milletimize güzel bir hediye. Bizlerde devletimiz olarak ailemizin yanındayız. Her zaman için onlarla ilgileneceğiz, takip edeceğiz. Ben devletimiz, milletimiz adına onlarla mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum" dedi.

Üçüz bebekleri kucağına alan Vali Serdengeçti, bebekleri sevdi. Ailenin üçüz sevgisine ortak olan Vali Serdengeçti ve eşi Belkıs Edige Serdengeçti aileye tavsiyelerde bulunarak her bir bebeğe altın hediye taktı. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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