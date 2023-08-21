Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti görevine başladı

Valiler Kararnamesi ile Giresun Valisi olarak atanan Mehmet Fatih Serdengeçti, Giresun Valiliğinde düzenlenen törenin ardından görevine başladı.

Giresun Valiliği önünde düzenlenen törende Vali Mehmet Fatih Serdengeçti'yi tören mangası karşıladı. Ardından Vali Serdengeçti, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Vali Yardımcıları Mehmet Fikret Çavuş, Davut Sinanoğlu ve Muhammet Çiftçi, İl Emniyet Müdürü Recep Güzelyazıcı, İl Jandarma Komutanı Albay Özgür Özer, Sahil Güvenlik 73 Komutanı Yüzbaşı Emre Meral, kurum müdürleri ve valilik personeliyle selamlaştı.

Daha sonra valilik makamında bir konuşma yapan Vali Serdengeçti, "Bu görevin Giresun'umuza ve şahsıma hayırlara vesile olmasını temenni ederek, beni bu göreve layık gören başta Cumhurbaşkanımıza ve İçişleri Bakanımıza saygı ve şükranlarımı arz ediyorum" dedi.

Serdengeçti, konuşmasına şöyle devam etti:

"Yeşilin mavi ile birleştiği, her yönüyle muhteşem güzellikler ihtiva eden Giresun'umuzda, siz değerli halkımıza hizmet edecek olmanın büyük bir onur olduğunu ve ağır bir sorumluluk getirdiğini öncelikle belirtmek istiyorum.

Cumhuriyetimizin kuruluşunun temellerinin atıldığı Kurtuluş Savaşı'nda düşman işgaline uğramadığı halde tamamı Giresunlulardan oluşan 42'nci ve 47'nci Gönüllü Alaylarını çıkartan bu güzide şehirde ilk Valilik görevime başlamış olmak benim için ayrı bir onur kaynağıdır. Kahramanlıkları ve vatanperverliklerinden dolayı vatanın her sathını savunurken binlerce şehit veren ve bugün Türkiye'de içerisinde sadece Giresun uşaklarının yattığı tek müstakil (Afyonkarahisar-İscehisar'daki Giresun Şehitliği) Şehitliğe sahip bu güzel şehre hizmet edecek olmanın heyecanını yaşıyorum. Muhteşem doğasıyla, yaylasıyla, kalesiyle, Karadeniz'in yaşanılabilir tek adasıyla, tarihi evleriyle, kültürüyle, turistik mekanlarıyla, kirazı ve fındığı başta olmak üzere yeşilin bin bir tonunu taşıyan bu güzel İlimize ve siz değerli Giresunlulara hizmet etmek benim için büyük bir onur olacaktır. Bu açıdan ilimize karşı üzerimize düşen sorumluluğun farkında ve bilincinde olarak, Giresunumuzu daha parlak bir geleceğe taşımak için mesai arkadaşlarımla birlikte büyük bir gayretle çalışacağımı ifade etmek istiyorum. Giresunumuza ve Giresunlu hemşehrilerimize hizmet ederken, kamuoyu adına denetim ve bilgilendirme görevini üstlenen basın mensuplarımızla da kamuoyuna doğru ve güvenilir bilginin en kısa sürede ulaşması adına, enformasyon anlamında sürekli yakın ve sıcak bir iletişim içinde olacağız." - GİRESUN