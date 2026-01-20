Haberler

Giresun Valisi Mustafa Koç, Göreve Başladı ve Giresun Kalesi'ni Ziyaret Etti

Giresun Valisi Mustafa Koç, Göreve Başladı ve Giresun Kalesi'ni Ziyaret Etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Giresun Valiliği görevine atanan Vali Mustafa Koç, ilk ziyaretini Giresun Kalesi'ne gerçekleştirdi. Burada Topal Osman Ağa'nın kabrini ziyaret eden Koç, şehitlikte vatan için hayatını kaybeden kahramanların mezarlarına karanfil bıraktı. Ziyaretinin ardından Giresun'un tarihi ve kültürel mirasına verdiği önemi vurgulayan Koç, önümüzdeki günlerde kentteki temaslarına devam edeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Giresun Valiliği görevine atanan Vali Mustafa Koç, göreve başlamasının ardından ilk ziyaretini kentin simgesel mekanlarından Giresun Kalesi'ne gerçekleştirdi.

Valilikte düzenlenen karşılama töreninin ardından mesaisine başlayan Vali Koç, ilk durağı olarak Giresun Kalesi'ne çıktı. Burada Milli Mücadele kahramanlarından Topal Osman Ağa'nın kabrini ziyaret ederek dua eden Koç, kale içerisindeki tarihi şehitlikte vatan uğruna hayatını kaybeden kahramanların mezarlarına karanfil bıraktı.

Kale ziyaretinde şehri kuşbakışı izleyen Vali Koç'un bu anlamlı başlangıcının, Giresun'un tarihi ve kültürel mirasına verdiği önemi ortaya koyduğu ifade edildi. Ziyaretin ardından valilik makamına geçen Koç'un, önümüzdeki günlerde kent genelindeki temaslarını sürdüreceği bildirildi.

Ziyaret sonrası değerlendirmelerde bulunan Vali Mustafa Koç,"Bir tarafta Karadeniz, bir tarafta ecdadın hatırası Bu yüce tepede; adı bilinmeyen nice şehidin duası, adı bilinen nice kahramanın emaneti var. Rahmet ve minnetle yad ediyorum" dedi. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Bakan Fidan'dan Suriye mesajı: 18 Ocak mutabakatını destekliyoruz

SDG'nin son hamlesi Bakan Fidan'ı endişelendirdi
Karayılan'dan ABD'ye olay sözler: Bizi kapı dışarı edemezseniz

Karayılan'dan ABD'ye olay sözler: Bizi kapı dışarı edemezseniz
Hazine Bakanı Bessent: Trump, yeni Fed başkanını önümüzdeki hafta açıklayabilir

Tarih verildi! Trump dünyanın merakla beklediği kararı açıklayacak
'Casperler' iddianamesi; Diyarbakır'dan inşaatta çalıştırmak için çağırıp hücre evine yerleştirdiler

İnşaatta çalıştırma bahanesiyle çağırıp hücre evine yerleştirdiler
Çıplak görüntülerini kaydedip para vermeyeni rezil ettiler

Çıplak görüntülerini kaydedip para vermeyeni rezil ettiler
Mihriban'ın katilinden kan donduran ifade! Emniyette döküldü

Mihriban'ın katilinden kan donduran ifade! Emniyette döküldü
Hazine Bakanı Bessent: Trump, yeni Fed başkanını önümüzdeki hafta açıklayabilir

Tarih verildi! Trump dünyanın merakla beklediği kararı açıklayacak
İstanbul Havalimanı'nda bir bardak çaya ödediği paraya isyan eden vatandaş

Karton bardakta aldığı çaya ödediği paraya isyan etti
İstanbul Boğazı'nda erkek cesedi bulundu! 5 ay önce kaybolan Rus yüzücü olabilir

Boğazda erkek cesedi bulundu! Deliller tek bir kişiyi işaret ediyor