Giresun Valisi Mustafa Koç, Göreve Başladı ve Giresun Kalesi'ni Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Giresun Valiliği görevine atanan Vali Mustafa Koç, göreve başlamasının ardından ilk ziyaretini kentin simgesel mekanlarından Giresun Kalesi'ne gerçekleştirdi.

Valilikte düzenlenen karşılama töreninin ardından mesaisine başlayan Vali Koç, ilk durağı olarak Giresun Kalesi'ne çıktı. Burada Milli Mücadele kahramanlarından Topal Osman Ağa'nın kabrini ziyaret ederek dua eden Koç, kale içerisindeki tarihi şehitlikte vatan uğruna hayatını kaybeden kahramanların mezarlarına karanfil bıraktı.

Kale ziyaretinde şehri kuşbakışı izleyen Vali Koç'un bu anlamlı başlangıcının, Giresun'un tarihi ve kültürel mirasına verdiği önemi ortaya koyduğu ifade edildi. Ziyaretin ardından valilik makamına geçen Koç'un, önümüzdeki günlerde kent genelindeki temaslarını sürdüreceği bildirildi.

Ziyaret sonrası değerlendirmelerde bulunan Vali Mustafa Koç,"Bir tarafta Karadeniz, bir tarafta ecdadın hatırası Bu yüce tepede; adı bilinmeyen nice şehidin duası, adı bilinen nice kahramanın emaneti var. Rahmet ve minnetle yad ediyorum" dedi. - GİRESUN