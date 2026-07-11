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Aydıntepe Kaymakamı Deniz Yıldırım görevine başladı

Aydıntepe Kaymakamı Deniz Yıldırım görevine başladı
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Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Giresun Doğankent'ten Bayburt Aydıntepe'ye atanan Kaymakam Deniz Yıldırım, görevine başladı. Vali Mustafa Eldivan, yeni kaymakamı makamında kabul ederek hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Giresun'un Doğankent ilçesinden Bayburt'un Aydıntepe ilçesine atanan Kaymakam Deniz Yıldırım, görevine başladı.

Kaymakamlık binası önünde karşılanan Yıldırım, karşılama programının ardından kurum amirleriyle tanışma toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda, ilçedeki kamu hizmetleri ile yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Öte yandan Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Demirözü Kaymakamlığından Iğdır Vali Yardımcılığı görevine atanan Özlem Kılıçtürk ile Aydıntepe Kaymakamlığı görevine başlayan Deniz Yıldırım'ı makamında kabul etti.

Eldivan, Kılıçtürk'e Bayburt'ta yürüttüğü hizmetlerden dolayı teşekkür etti. Kaymakam Deniz Yıldırım'a ise yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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