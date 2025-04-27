Giresun'da yayla yollarında karla mücadele devam ediyor

GİRESUN - Bahar aylarının gelmesiyle birlikte yaylalara göç hazırlıkları sürerken, Giresun'da yayla yollarında karla mücadele çalışmaları başladı. Giresun İl Özel İdaresi ekipleri, yoğun geçen kış mevsiminin ardından, sürüleriyle birlikte yaylalara çıkmaya hazırlanan vatandaşlar için yolları açma çalışmalarını hızlandırdı.

Özellikle Güce ilçesine bağlı Akılbaba ve Ağaçbaşı yaylalarında bir metreyi aşan karla mücadele eden ekipler, ulaşımın kesintisiz sağlanabilmesi için yoğun mesai harcıyor.

Giresun İl Özel İdaresi'nden yapılan açıklamada, "Bu yıl bölgemizde kar yağışı oldukça yoğun geçti ve halen etkileri devam ediyor. Nisan ayının sonuna gelmemize rağmen yüksek kesimlerde kar yağışı aralıklarla etkili oluyor. Önümüzdeki haftalarda yaylacılar küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarıyla yaylalara göç etmeye başlayacak. Yaylacılarımızın mağduriyet yaşamaması için oba yollarının ulaşımını sağlamak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda Güce ilçesine bağlı Akılbaba ve Ağaçbaşı yayla yollarında yol açma çalışmalarımız devam ediyor. Ekiplerimiz yer yer bir metreyi aşan karla mücadele ediyor. Kısa süre içinde tüm yaylalarımızda ulaşılamayan oba kalmayacak" denildi.