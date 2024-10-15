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Giresun'da Özel Gereksinimli Çocuklar İçin Kurs Talepleri Artıyor

Giresun'da Özel Gereksinimli Çocuklar İçin Kurs Talepleri Artıyor
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Giresun'da özel gereksinimli bireylere hizmet veren kursların tasarruf tedbirleri nedeniyle açılamaması, ailelerin mağduriyetine yol açtı. Aileler, yetkililerden destek ve kursların açılmasını talep ediyor.

Giresun'da çocuklara sahip aileler, tasarruf tedbirleri kapsamında bütçe kısıtlamaları nedeniyle özel gereksinimli bireylere hizmet veren merkezlerde kurs açılamaması sebebiyle yetkililerden destek talep etti.

Engelsiz Yaşam Derneği Platformu sözcüsü Rabia Akkuş, "Yedi yıldır iş okullarından mezun olan çocuklarımıza Giresun Halk Eğitim Merkezinden kurs açtırıyorduk, bu yıl tasarruf tedbirlerine takılarak kurslarımız açılmadı. Çocuklarımız eve hapsoldu, hiçbir yere götüremez olduk. Oysa bu kurslarda çocuklarımız sosyalleşiyor, eğleniyor ve oynuyordu. Biz anneler de kendimize zaman ayırıyorduk. Bu kursların kapanmasıyla tamamen mağdur olduk" diye konuştu.

Aynı zamanda, Akkuş, hükümetten ve yetkililerden, bu kursların açılmasını ve çocuklarının rahatlatılmasını beklediklerini dile getirdi.

Vali Serdengeçti, "Sorunu çözeceğiz"

Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti ise, engelli bireylerin eğitimine önem verdiklerini belirterek "Halk eğitim, vatandaşlarımızın eğitimi için önemli bir araç. Engelli bireylerimizin eğitimine yönelik stratejik planlamalar yapıyoruz. Bu problemin biran önce çözülmesi için takipçisi olacağız" dedi.

-Giresun'daki engelli sayısı Türkiye ortalamasından fazla

Öte yandan Giresun nüfusu göre en çok özel gereksinimli çocuklara sahip iller arasında yer alıyor. TUİK verilerine göre, Türkiye'de nüfusa oranla yüzde 6,5 engelli bulunurken, Giresun'da bu oran 80 bin engelliyle yüzde 13'ü buluyor.Buna rağmen özel gereksinimli bireylere sahip anneler Engelsiz Yaşam Merkezi bulunmadığından yakındı. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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