Haberler

Giresun'da Maden Şirketinin Atıklarıyla Dereyi Kirlettiği Bildirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Giresun’un Doğankent ilçesine bağlı Çatalağaç Köyü’nde faaliyet yürüten Alagöz Maden şirketinin, maden galerilerinden gelen kirli suyu dereye boşalttığı öne sürüldü. Bir bölge sakini dereyi cep telefonuyla görüntülerken, "Burası gerçekten bildiğiniz siyaha yakın bir gri akıyor. Dünyanın hiçbir yerinde bu şekilde maden atığını doğaya bırakıp, hiçbir şey olmamış gibi çalışmaya devam edemezsiniz" dedi.

Haber: Barış TÜYSÜZ

(GİRESUN) - Giresun'un Doğankent ilçesine bağlı Çatalağaç Köyü'nde faaliyet yürüten Alagöz Maden şirketinin, maden galerilerinden gelen kirli suyu dereye boşalttığı öne sürüldü. Bir bölge sakini dereyi cep telefonuyla görüntülerken, "Burası gerçekten bildiğiniz siyaha yakın bir gri akıyor. Dünyanın hiçbir yerinde bu şekilde maden atığını doğaya bırakıp, hiçbir şey olmamış gibi çalışmaya devam edemezsiniz" dedi.

AK Parti Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz'e ait olan Alagöz Maden şirketi son günlerde Tirebolu'nun Sekü ile Görele'nin Karlıbel köylerinde de maden arama ve sondaj faaliyetleri ve buna karşı yapılan protestolarla gündeme gelmişti.

Çatalağaç Köyü'nde yaşayan yurttaşlar dün köyün içinden Harşit Vadisi'ne, oradan da Karadeniz'e ulaşan derede yoğun kirlilik ve ağır kokuyla karşılaştıklarını yetkililere iletti. Suyun koyu renkli aktığını ve kirliliğin Harşit Çayı'na kadar ulaştığını belirten yurttaşlar, maden atığının suya bırakıldığını savundu.

"Bu yapılan vatana ihanettir"

Kirliliği görüntüleyen yurttaşlardan biri, "Yaklaşık yukarıdan aşağı inerken 500 metredir dere bu şekilde akıyor. Aşağıda temiz su derelerle birleşiyor ama orada da yine bulanık hale geliyor. Burası gerçekten bildiğiniz siyaha yakın bir gri akıyor. Dünyanın hiçbir yerinde bu şekilde maden atığını doğaya bırakıp, hiçbir şey olmamış gibi çalışmaya devam edemezsiniz. Su kaynaklarına yapılan bu ihlal, vatana ihanettir" dedi.

Bölge sakinleri, şirkete geçmişte de çevre kirliliği nedeniyle idari para cezaları uygulandığını ancak bunların caydırıcı olmadığını savundu. Yurttaşlar, "Üç kuruş para cezası verilerek maden şirketi cesaretlendirilmiş oluyor. Daha da çok kirletmesi için teşvik edilmiş oluyor" diye konuştu.

Bir köy sakini, "Kendimizi bu kadar değersiz hissettiğimiz başka bir dönem hiç olmadı. Sekü Köyü'ndeki arkadaşlar neden mücadele veriyor biliyor musunuz? Şu görüntüler kendi köyünde yaşanmasın diye. Bu kirlilik buradan Harşit Vadisi'ne ve Karadeniz'e ulaşıyor. Biz bu görüntüleri ve bilgileri paylaştığımızda bazı devlet memurları bizi provokatörlükle suçladı" dedi.

"Para cezaları sorunu çözmüyor"

İhbar üzerine bölgeye gelen Giresun Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkilileri ile yurttaşlar arasında tartışma yaşandı. Köylüler, kirliliğin neden kaynaklandığını ve bu kirli suyun doğaya salınmasının serbest olup olmadığını sordu.

Yetkililer, maden işletme sahasına giderek inceleme yapacaklarını söyledi. Şirkete benzer nedenlerle daha önce de çok sayıda ceza uygulandığını alatan yetkililer, köylülerin "Kirliliğin kesilmesi için ne yapmamız gerekiyor?" sorusuna, bunun tesisin sorumluluğunda olduğunu, gerekli önlemler alınmıyorsa gereğinin yapılacağını söyledi. Yetkililer, şirkete son olarak 5 milyon lira tutarında para cezası kesildiğini de belirtti.

Köy sakinleri, Alagöz Maden'e kesilen para cezalarının sorunu çözmediğini, kirliliğin sürekli tekrarlandığını ve doğa tahribatının sürdüğünü belirterek şirketin faaliyetlerinin durdurulmasını istedi.

Köy azasına tepki

Bölgeye gelen Çatalağaç Köyü azasına da tepki gösteren bir köy sakini, daha önce "kaçak havuz" iddiasıyla ilgili köy yönetimine başvurduklarını ancak muhtar ve azaların hukuki süreç başlatmaktan kaçındığını öne sürdü. Köy sakini, "Kime sordunuz bunu? Köylüye sordunuz mu? Ben dilekçe verdim, burayı mahkemeye verin diye. Niye mahkemeye vermiyoruz diye karar aldınız?" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
Kahramanmaraş'taki okul saldırısında ağır yaralanan Almina Ağaoğlu hayatını kaybetti

9 kişinin hayatını kaybettiği okul saldırısında bir acı haber daha
ABD'ye büyük şok! İran'a ait dev tanker ablukayı aşıp Güneydoğu Asya’ya uzandı

Trump'a şok! Fena oyuna getirdiler
İran protestolarda tutuklanan siyasi mahkumu idam etti

Komşu siyasi mahkumun kalemini kırdı
Bulun bu sapığı! İstanbul'un göbeğinde infial yaratan görüntü

Bulun bu sapığı! İstanbul'un göbeğinde infial yaratan görüntü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Define avcıları 'Öksürük Baba Türbesi'ni talan etti

"Öksürük Baba" talan edildi, mahalleli soluğu orada aldı
Nijerya’da festival dehşeti: Kadınları sokaklarda kovalayıp cinsel saldırıda bulundular

Gördükleri kadınları sokaklarda kovalayıp cinsel saldırıda bulundular
Şanlıurfa'da feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı

Korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var
Osimhen yere düşerken bile tarihe geçti

Herkes onu konuşuyor! Yere düşerken bile tarihe geçti
Define avcıları 'Öksürük Baba Türbesi'ni talan etti

"Öksürük Baba" talan edildi, mahalleli soluğu orada aldı
Avukatlara sosyal medya kısıtlaması! Özel takip merkezi kuruluyor

Bu görüntüler tarih oluyor

Fatih Tekke'den olay iddia: Şampiyon olabilirdik ama bu hakemlerle imkansız

Maç sonunda olay iddia: Şampiyon olurduk ama bu hakemlerle imkansız