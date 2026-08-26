Batlama Vadisi'nde Sokak Köpeği Ezildi: Valilik İnceleme Başlattı

Giresun'un Batlama Vadisi'nde bir fabrikanın çıkışında yerde yatan sokak köpeğinin araçla ezildiği anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı. Olayla ilgili Giresun Valiliği tarafından inceleme ve araştırma başlatıldığı bildirildi.

Edinilen bilgilere göre olay, Batlama Vadisi'nde faaliyet gösteren bir fabrikanın girişinde meydana geldi. İddiaya göre, fabrikanın demir kapısının geç açılmasına sinirlenen bir şahıs, kapının önünde yatan köpeğin üzerinden aracıyla geçti.

Görüntülerde, aracın köpeğin üzerinden geçmesinin ardından hayvanın can havliyle havladığı görülürken, aracın bir süre köpeğin üzerinde beklemesi de tepkilere neden oldu.

Görüntülerin sosyal medya platformlarında paylaşılmasının ardından olayla ilgili Giresun Valiliği harekete geçti.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Giresun'un Batlama Vadisi'nde faaliyet gösteren bir fabrikanın girişinde, bir sokak köpeğinin araç tarafından ezilmesiyle ilgili basında ve sosyal medya platformlarında yer alan görüntü ve haberler üzerine Valiliğimiz tarafından gerekli inceleme ve araştırma başlatılmıştır. Konuyla ilgili gelişmeler hakkında ayrıca kamuoyuna bilgi verilecektir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı