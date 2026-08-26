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Bakırköy'de zorla çalıştırılan 14 kadın kurtarıldı

Bakırköy'de zorla çalıştırılan 14 kadın kurtarıldı
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Bakırköy'de, çalışma izni ve oturum hakları bulunmayan yabancı uyruklu kadınları, pasaportlarına el koyarak zorla çalıştıran şüphelilere operasyon düzenlendi. Operasyonda 14 kadın kurtarılırken, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Bakırköy’de insan ticareti ve fuhuş çetesine yönelik düzenlenen operasyonda, pasaportlarına el konularak zorla çalıştırılan yabancı uyruklu 14 kadın kurtarıldı. Baskında 4 şüpheli gözaltına alındı.

PASAPORTLARINA EL KOYUP ZORLA ÇALIŞTIRDILAR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Bakırköy Osmaniye Mahallesi’nde bir evin fuhuş çetesi tarafından kullanıldığını belirledi. Yapılan incelemelerde, oturum ve çalışma izni olmayan yabancı uyruklu kadınların bu evde tutulduğu, pasaportlarına el konularak zorla çalıştırıldığı tespit edildi.

SOSYAL MEDYADAN MÜSTERİ TOPLAMIŞLAR

Evi takibe alan ekipler, adrese çok sayıda yabancı uyruklu kadının giriş çıkış yaptığını saptadı. Çete üyelerinin, sanal medya platformlarında canlı yayınlar açarak oturum ve çalışma izni bulunmayan kişileri belirli iletişim kanallarına yönlendirdiği ortaya çıkarıldı.

POLİSİ GÖRÜNCE BALKONDAN KAÇMAYA ÇALIŞTILAR

Teknik ve fiziki takibin ardından dün adrese operasyon düzenlendi. Baskın sırasında evin balkonundan yandaki dairelere geçerek kaçmaya çalışan 14 yabancı uyruklu kadın polis ekipleri tarafından kurtarıldı. İnsan ticareti ve fuhuş çetesini yönettiği belirlenen Y.B., H.D., A.D. ve O.R. isimli 4 şüpheli ise kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

ÇETE DEFTERLERİ VE DİJİTAL BELGELER ELE GEÇİRİLDİ

Evde yapılan aramalarda 17 cep telefonu, 1 tablet ve çetenin tuttuğu çok sayıda defter ele geçirildi. Gözaltındaki 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, kurtarılan kadınlardan oturum izni bulunmayan 7'si sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi. Oturum izni bulunan diğer 7 kadının ise polisteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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