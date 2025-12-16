Haberler

Giresun'da sahilde yağmur, yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor

Giresun'da hafta sonu etkisini artıran yağışlar, yüksek kesimlerde kar, sahil kesimlerinde ise yağmur olarak devam ediyor. Kar yağışı nedeniyle kış turizminin gözde noktaları olan Kümbet ve Kulakkaya yaylalarında ulaşımda aksaklıklar yaşanırken, vatandaşlar kayarak eğleniyor.

Giresun'un yüksek kesimlerinde haftasonundan bu yana hafif şiddette devam eden kar yağışı dün akşam saatlerinde etkisini artırdı. Yağış nedeniyle Giresun'da kış turizminin gözde yaylarından Kümbet ve Kulakkaya yaylalarında zaman zaman ulaşımda aksamalar yaşanırken, ara ara kapanan yollara Giresun İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği'ne bağlı ekipler müdahalede bulunurken vatandaşlar yaylalara akın ettiler.

Kulakkaya Yaylasında büyüklü küçüklü vatandaşlar kayarak eğlenirken, gençler kar üstünde horon teptiler.

Kar yağışı Giresun'un iç kesimdeki ilçeleri Şebinkarahisar, Alucra ve Çamoluk'ta da etkili oldu. Kent merkezleri yağışın etkisiyle beyaza bürünürken, evlerin çatıları ve araçların üzeri beyaza büründü. - GİRESUN

Haberler.com
