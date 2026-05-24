Giresun'da heyelan alarmı: İçişleri Bakanlığı devreye girdi
Güncelleme:
Giresun'un Bulancak ilçesine bağlı Kovanlık beldesinde meydana gelen heyelan sonrası AK Parti Milletvekili Ali Temür, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile telefon görüşmesi yaparak 11 evin tahliye edildiğini bildirdi.

Giresun'un Bulancak ilçesine bağlı Kovanlık beldesinde meydana gelen heyelan sonrası bölgede incelemelerde bulunan AK Parti Giresun Milletvekili Ali Temür, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek bölgedeki son durumu aktardıklarını söyledi.

AK Parti Giresun Milletvekili Ali Temür, yaptığı yazılı açıklamada, ülke genelinde etkisini sürdüren yoğun yağışların Giresun'da da olumsuzluklara yol açtığını belirtti. Kovanlık bölgesinde meydana gelen heyelan alanında incelemelerde bulunduklarını ifade eden Temür, vatandaşların yaşadığı mağduriyeti yerinde tespit ettiklerini kaydetti.

Heyelan nedeniyle zarar gören alanları inceleyerek vatandaşların taleplerini dinlediklerini belirten Temür, ilgili kurumların ulaşım ve altyapıda oluşan sorunların giderilmesi için sahada yoğun çalışma yürüttüğünü ifade etti.

İncelemeler sırasında İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini aktaran Temür, Kovanlık beldesi Merkez Mahallesi'nde güvenlik nedeniyle 11 evin tahliye edildiğini Bakan Çiftçi'ye ilettiklerini söyledi. Vatandaşların da telefon aracılığıyla Bakan Çiftçi ile görüştüğünü belirten Temür, heyelan nedeniyle yaşanan sorunların ve beklentilerin doğrudan aktarıldığını kaydetti.

Temür, Bakan Çiftçi'nin konuya yakından ilgi gösterdiğini belirterek, gerekli çalışmaların hızla yürütülmesi, vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması ve mağduriyetlerin giderilmesi konusunda ilgili kurumlara talimat verileceğini ifade ettiğini aktardı. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
