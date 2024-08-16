Giresun'da feci kaza: 9 kişi ağır yaralı

Giresun'da iki aracın kafa kafaya çarpıştığı feci kazada yaralanan 9 kişinin sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Giresun'un Dereli ilçesine bağlı Çalça köyünde öğle saatlerinde E.B.'nin kullandığı 28 ED 081 plakalı araç ile S.U.'nun kullandığı 34 GIN 172 plakalı araç kafa kafaya çarpışmıştı. Meydana gelen kazanın ise detayları netleşti. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında araç sürücülerinin alkol testleri negatif çıkarken 28 ED 0814 plakalı araçta bulunan E.B., S.B., A.T., H.T., M.S. ile 34 GIN 172 plakalı araçta bulunan S.U., B.A.U., S.M. ve M.A.'nın yaralandığı ve hayatı tehlikelerinin bulunduğu bildirildi. - GİRESUN