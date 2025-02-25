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Giresun'da 2 Katlı Evde Yangın: Facia Önlenirken Ev Sahipleri Tahliye Edildi

Giresun'da 2 Katlı Evde Yangın: Facia Önlenirken Ev Sahipleri Tahliye Edildi
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Giresun'un Burhaniye köyünde meydana gelen yangında, evde yaşayanlar tahliye edilirken köylüler yangını kontrol altına aldı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Giresun'da 2 katlı bir evde çıkan yangında faciadan dönüldü.

Yangın, merkez ilçeye bağlı Burhaniye köyünde meydana geldi. Sabah saat 06.00 sıralarında iki katlı bir evin giriş katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Köy sakinlerinin harekete geçmesiyle yangın kontrol altına alınırken evde yaşayan vatandaşlar tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin koordineli çalışmaları sonucunda yangın kısa sürede söndürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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