Giresun'da 2 Katlı Evde Yangın: Facia Önlenirken Ev Sahipleri Tahliye Edildi

Giresun'da 2 katlı bir evde çıkan yangında faciadan dönüldü.

Yangın, merkez ilçeye bağlı Burhaniye köyünde meydana geldi. Sabah saat 06.00 sıralarında iki katlı bir evin giriş katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Köy sakinlerinin harekete geçmesiyle yangın kontrol altına alınırken evde yaşayan vatandaşlar tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin koordineli çalışmaları sonucunda yangın kısa sürede söndürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - GİRESUN