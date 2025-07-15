Giresun'da 15 Temmuz Şehidi İsmail Kefal, Kabri başında anıldı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri dahilinde Giresunlu şehit İsmail Kefal, memleketi Tirebolu'nun Karademir köyündeki kabri başında dualarla anıldı.

Tirebolu ilçesine bağlı Karademir köyünde düzenlenen anma programına Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Giresun Milletvekilleri Prof. Dr. Nazım Elmas ve Ali Temür, Cumhuriyet Başsavcısı Zeynel Abidin Akkiraz, Tirebolu Kaymakamı Muhammed Lütfi Kotan, il ve ilçe protokol üyeleri, şehidin ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, Şehit İsmail Kefal'in mezarı başında dualar edildi. Vali Serdengeçti, mezara çiçek bırakarak şehit için Fatiha okudu.

Vali Serdengeçti, burada yaptığı konuşmada, "Hilal'in gölgesinde gülümser hayru'l beşer, son nefes tükenmeden sanma ki bayrak düşer. 15 Temmuz gecesi milletin vicdanına nakşolan aziz şehidimiz İsmail Kefal'in ebedi istirahatgahında tüm şühedayı huşü ve hürmetle andık" ifadelerini kullandı.

Şehit İsmail Kefal, 15 Temmuz 2016 gecesi FETÖ/PDY mensubu askerlerin kalkıştığı hain darbe girişiminde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla sokağa çıkan milyonlardan biriydi. Demokrasiye sahip çıkmak için gittiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde tankların geçişine engel olmak isterken, tankın namlusunun başına çarpması sonucu şehit olmuştu. - GİRESUN