İskenderun'da Askerlik Eğitimi Alan Semih Erdoğan Şehit Oldu

İskenderun'da Askerlik Eğitimi Alan Semih Erdoğan Şehit Oldu
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Hatay'ın İskenderun ilçesindeki Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığı'nda temel askerlik eğitimi gören 29 yaşındaki Semih Erdoğan, yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamayarak şehit oldu. Aynı olayda, bir diğer asker Hayrullah Halit Karaman da yaşamını yitirdi. Ölüm nedenleri, aşırı sıvı kaybı nedeniyle çoklu organ yetmezliği olarak belirlendi. Olayla ilgili idari tahkikat başlatıldı. Şehitler için bir tören düzenlenecek.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bulunan Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığı'nda temel askerlik eğitimi alan 29 yaşındaki Bulancaklı İkmal Er Semih Erdoğan yüksek ateş şikayetiyle kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

İskenderun Deniz Er Eğitim Komutanlığı'nda askerlik eğitimi gören 7 asker yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan askerlerden Muhafız Er Hayrullah Halit Karaman ve İkmal Er Semih Erdoğan kurtarılamayarak şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 25 Temmuz 2025 tarihinde yedi askerin yüksek ateş şikayetiyle önce Birinci Basamak Muayene Merkezi'ne, ardından hastaneye sevk edildiği belirtildi. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Semih Erdoğan ve Hayrullah Halit Karaman kurtarılamadı. İlk otopsi raporuna göre, her iki askerin ölüm nedeni aşırı sıvı kaybına (dehidratasyon) bağlı kandaki sodyum düzeyinin yol açtığı çoklu organ yetmezliği olarak tespit edildi. Hastanede tedavisi devam eden diğer beş askerin sağlık durumlarının iyi olduğu ifade edildi. Olayla ilgili idari tahkikat başlatıldığı da bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, tedavileri devam eden silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz" ifadelerine yer verdi.

Şehit askerler için bugün İskenderun'da bir tören düzenlenmesi ve ardından naaşlarının memleketlerine gönderilmesi bekleniyor. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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