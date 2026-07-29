Gıda işletmelerine yönelik denetim

Afyonkarahisar'da vatandaşların güvenilir gıdaya erişiminin sağlanması, halk sağlığının korunması ve gıda güvenilirliğinin sürdürülebilir şekilde temin edilmesi amacıyla gıda üretim, satış ve toplu tüketim işletmelerine yönelik denetimler aralıksız devam ediyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde, il ve ilçe müdürlüklerine bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen resmi kontroller çerçevesinde işletmelerin hijyen şartları, ürünlerin ilgili mevzuata uygunluğu, etiket bilgileri, muhafaza şartları ve izlenebilirlik kriterleri titizlikle kontrol edildi.

Denetimlerde tespit edilen eksiklik ve uygunsuzluklarla ilgili gerekli idari işlemler uygulandığı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı