Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti'nin düzenlediği 39. Geleneksel Yılın Başarılı Gazetecileri Ödülleri töreninde, fotoğraf dalında birincilik ödülünü İhlas Haber Ajansı muhabiri Özkan Olcay kazandı. Ödül, MHP Diyarbakır İl Başkanı Miktat Arslan tarafından verildi.

Güneydoğu Gazeteciler Cemiyetinin (GGC) 39. 'Geleneksel Yılın Başarılı Gazetecileri Ödülleri' sahiplerini buldu. Fotoğraf dalında birincilik ödülünü İhlas Haber Ajansı muhabiri Özkan Olcay aldı.

Güneydoğu Gazeteciler Cemiyetinin (GGC) bu yıl 1 Mayıs'ta hayatını kaybeden gazeteci Ümit Özdal anısına 39'uncusunu düzenlediği "Geleneksel Yılın Başarılı Gazetecileri Yarışması"nın ödül töreni, Yenişehir ilçesindeki bir otelde yapıldı.

Yarışmada, Yeni Ahlat Gazetesi Yazı İşleri Müdürü ve İhlas Haber Ajansı (İHA) Bitlis muhabirlerinden Özkan Olcay ise fotoğraf dalında "Sürülerin zorlu ve tozlu yolculuğu başladı" isimli fotoğrafıyla birincilik ödülü kazandı. Olcay ödülünü Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Diyarbakır İl Başkanı Miktat Arslan'ın elinden aldı. Ödül töreni çekilen toplu fotoğrafla son buldu. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
