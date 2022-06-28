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GESTAŞ'tan yaz tarifesi uygulaması

İhlas Haber Ajansı - Enishan Keskin - Yerel
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GESTAŞ'tan yaz tarifesi uygulaması

GESTAŞ'tan yaz tarifesi uygulamasıÇANAKKALE Çanakkale Boğazı ile adalar arasındaki deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ firması, 1 Temmuz itibariyle yaz tarifesi uygulamasına geçecek.

GESTAŞ'tan yaz tarifesi uygulaması

ÇANAKKALE Çanakkale Boğazı ile adalar arasındaki deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ firması, 1 Temmuz itibariyle yaz tarifesi uygulamasına geçecek.

Çanakkale Boğazı ile adalar arasındaki deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ firması, Gökçeada ve Bozcaada seferlerinde 1 Temmuz itibariyle yaz tarifesi uygulamasına geçecek. Kabatepe-Gökçeada hattında hafta içi saat 07.00'de başlayacak seferler, her iki kıyıdan saat 21.00'e kadar devam edecek. Hafta içi yapılan seferler günde 8 kez gerçekleşecekken, hafta sonu ise 05.00 ve 23.00 seferleri de eklenerek, sefer sayısı 10'a çıkacak. Geyikli-Bozcaada hattında ise Hafta içi Bozcaada'dan 13, Geyikli'den 13 sefer uygulayacak. Bozcaada'dan saat 07.00'de başlayacak olan seferler 22.00'da sona erecek. Geyikli'den ise saat 08.00'de başlayacak olan seferler 23.00'da sona erecek.

Öte yandan 8-9 Temmuz'da uygulanacak olan Bayram tarifesini de açıklayan GESTAŞ, Kabatepe-Gökçeada hattında saat 03.00'de başlayacak seferler, her iki kıyıdan saat 23.00'e kadar devam ederek günde 11 sefer gerçekleştirecek.

İhlas Haber Ajansı / Enishan Keskin - Yerel

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