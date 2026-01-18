Haberler

Germencikli miniklerden Gazze'ye anlamlı destek

Aydın'ın Germencik ilçesinde 11-14 yaş grubu öğrenciler, Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere yardım topladı. Öğrenciler, biriktirdikleri kumbaraları Türkiye Diyanet Vakfı Germencik Şube Başkanı'na teslim ederek anlamlı bir etki yarattılar.

Aydın'ın Germencik ilçesinde 11-14 yaş grubu öğrenciler, Gazze'deki mazlumlara ulaştırılmak üzere anlamlı bir yardım çalışmasına imza attı.

Germencik İlçe Müftülüğüne bağlı merkezde eğitim gören 11-14 yaş grubu öğrenciler, kendi imkanlarıyla biriktirdikleri kumbaraları Türkiye Diyanet Vakfı Germencik Şube Başkanı ve İlçe Müftüsü Selman Coşkun'a teslim etti. Öğrenciler tarafından toplanan yardımların Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağı bildirildi. Gerçekleştirilen bu anlamlı davranıştan dolayı memnuniyetini dile getiren İlçe Müftüsü Selman Coşkun, öğrencileri duyarlılıkları nedeniyle tebrik ederek, emeği geçen kurs öğreticisine de teşekkür etti. Coşkun, bu tür faaliyetlerin yardımlaşma ve paylaşma bilincinin küçük yaşlarda kazanılması açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
