Germencik'te Sağlık Yatırımları Hız Kesmeden Devam Ediyor

Germencik Kaymakamı Turgay Gülenç, yapımı tamamlanan ilçe sağlık müdürlüğü hizmet binası ve temeli atılan devlet hastanesi ek binası inşaatında incelemelerde bulundu.

Aydın'ın Germencik ilçesinde sağlık alanındaki yatırımlar hız kesmeden devam ediyor. Germencik Kaymakamı Turgay Gülenç, ilçede yapımı tamamlanan İlçe Sağlık Müdürlüğü hizmet binası ve temeli atılan Devlet Hastanesi ek binası inşaatında incelemelerde bulundu. Kaymakam Gülenç, yeni sağlık müdürlüğünün ilçe halkına daha modern ve kapsamlı sağlık hizmetlerinin sunacağını belirtti. Devlet Hastanesi'ne yapılacak ek bina ise kapasiteyi artırarak bölgede sağlık bölgesinde yükseltileceğini vurgulayan Gülenç, Germencik Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Ferdi Güneş'ten inşaat çalışmaları hakkında bilgi aldı. Kaymakam Gülenç, projelerin en kısa sürede tamamlanması için çalışmaların sürdüğünü kaydetti. - AYDIN