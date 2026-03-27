Germencik'te İFET ve geleneksel çocuk oyunları düzenlendi

Aydın Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen İlkokullarda Fiziksel Etkinlik (İFET) ve Geleneksel Çocuk Oyunları etkinlikleri Germencik 80. Yıl Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Öğrencilerin fiziksel gelişimlerini desteklemek, takım ruhunu güçlendirmek ve geleneksel oyun kültürünü yaşatmak amacıyla düzenlenen etkinliklerde spor salonu iki gün boyunca renkli görüntülere sahne oldu. Minik öğrenciler çeşitli oyun ve parkurlarda hem yarıştı hem de doyasıya eğlendi. Etkinlik sonunda dereceye giren öğrencilere madalyaları takdim edilirken, programa katılan tüm okullara, öğrencilere ve emeği geçen öğretmenlere teşekkür edildi. Organizasyon, ödül töreninin ardından sona erdi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı