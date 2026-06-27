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Kaymakam Doğru, aşure programında vatandaşlarla buluştu

Kaymakam Doğru, aşure programında vatandaşlarla buluştu
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Aydın'ın Germencik ilçesinde düzenlenen geleneksel aşure programına katılan Kaymakam Sultan Doğru, aşurenin paylaşma ve dayanışma kültürünün simgesi olduğunu belirterek birlik beraberlik mesajı verdi.

Aydın'ın Germencik ilçesinde geleneksel olarak düzenlenen aşure programına katılan Kaymakam Sultan Doğru, aşurenin paylaşma, dayanışma ve kardeşlik kültürünün en anlamlı simgelerinden biri olduğunu belirterek birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Germencik Kaymakamı Sultan Doğru, Şeyh Mehmet Camii'nde geleneksel olarak gerçekleştirilen aşure programına katıldı. Şeyh Mehmet Camii İmamı Gazanfer Hoca ile Yedieylül Mahallesi sakinlerinin katkılarıyla düzenlenen programda vatandaşlarla bir araya gelen Kaymakam Doğru, aşure ikramında bulunarak vatandaşlarla sohbet etti. Programda konuşan Kaymakam Sultan Doğru, aşurenin paylaşma, dayanışma ve kardeşlik kültürünün en güzel örneklerinden biri olduğunu ifade etti. Bu tür etkinliklerin toplumsal birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını güçlendirdiğini belirten Doğru, programa katkı sunan cami görevlilerine ve mahalle sakinlerine teşekkür etti.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği program, yapılan aşure ikramının ardından sona erdi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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