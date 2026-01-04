Kaymakam Doğru Germencik Devlet Hastanesi'ndeki çalışmaları değerlendirdi

Germencik Kaymakamı Sultan Doğru, Germencik Devlet Hastanesi'nde incelemelerde bulunarak sağlık hizmetlerine yönelik yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Hastane yönetimi ve yetkililerden devam eden çalışmalarla ilgili brifing alan Germencik Kaymakamı Sultan Doğru, sunulan sağlık hizmetlerinin mevcut durumu ve işleyişi hakkında değerlendirmelerde bulundu. İncelemeler sırasında hasta ve vatandaşlara sunulan hizmetlerin etkinliği ele alınırken, sağlık alanındaki çalışmaların titizlikle sürdürüldüğü ifade edildi. Ayrıca hastanedeki hasta ve hasta yakınları ile de yakından ilgilenen Doğru, vatandaşlarla sohbet edip geçmiş olsun dileklerini iletti. - AYDIN