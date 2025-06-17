Germencik Kaymakamı, Matematik Olimpiyatları'nda Başarı Gösteren Öğrencileri Ödüllendirdi

Germencik Kaymakamı Sultan Doğru Aydın'da düzenlenen Ortaokullar Arası Matematik Olimpiyatları'nda birincilik elde eden Murat İrem Delgen Ortaokulu öğrencilerini ağırlayarak ödüllendirdi.

Ortaokullar Arası Matematik Olimpiyatları Yarışması'nda başarı gösteren öğrenciler Ayten Nisa Korkmaz, Necdet Kılcı ve Ümran Duru Demirel, öğretmenleriyle birlikte Germencik Kaymakamı Sultan Doğru'yu ziyaret etti. Kaymakam Doğru öğrencilerin akademik başarılarından dolayı gurur duyduğunu ifade ederek, öğrencileri ödüllendirdi. Öğrencilerin başarılarının devamını dileyen Kaymakam Doğru, "Bu tür akademik başarılar ilçemiz adına gurur verici. Gençlerimizi hem akademik hem de sosyal anlamda desteklemeye devam edeceğiz" dedi. - AYDIN