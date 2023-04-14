Germencik Belediye Başkanı Öndeş: 'Halkımızın Parasını Halkımızın Hizmetine Sunmayı Sürdüreceğiz'

Germencik Belediyesi, ekonomik ömrünü tamamlayan araçları satarak, oluşturduğu kaynakla 3 otomobil satın aldı. Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, "Halkımızın parasını halkımızın hizmetine sunmayı ve israfı engelleyip tasarruf sağlayacak adımlar atmayı sürdüreceğiz" dedi.

Germencik Belediyesi, tamirat masrafı artan ve ekonomik ömrünü tamamlamış araçları, Cumhurbaşkanlığı tasarruf tedbirleri genelgesi gereği, kamu ihale kanunu usullerine uygun olarak sattı. Satıştan elde edilen gelirle belediye, daha ekonomik ve daha tasarruflu 3 otomobil satın alarak araç filosuna ekledi.

"İSRAFIN ÖNÜNE GEÇTİK"

İsrafı engelleyip tasarruf sağlayacak adımlar atmayı sürdüreceklerini kaydeden Başkan Öndeş, "Ekonomik ömrünü tamamlayan ve gerek yakıt gerekse tamir masrafı yüksek olan araçlarımızın satışını gerçekleştirerek israfın önüne geçtik. Onların yerine yeni ve tasarruflu 3 yeni araç satın alıp halkımıza hizmet için araç filomuza ekledik. Geçen yıl da aynı yolla 3 araç daha alarak araç filomuzu güçlendirmiştik. Halkımızın parasını halkımızın hizmetine sunmayı ve israfı engelleyip tasarruf sağlayacak adımlar atmayı sürdüreceğiz. Hayırlı ve uğurlu olsun" diye konuştu.