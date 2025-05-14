Trump'tan İstanbul'daki barış zirvesiyle ilgili açıklama: Türkiye'ye gelebilirim

Putin'in ısrarı sonrası Trump İstanbul kararını değiştirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: Örgütün kolları da feshe katılmalı

Erdoğan'dan bölücü örgütün diğer kollarına: Feshe katılın
DEM Partili Bakırhan, PKK'nın silah bırakması sonrası boşa düşecek koruculara iş önerdi

PKK'nın silah bırakması sonrası boşa düşecek koruculara iş önerdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 4'lü Suriye zirvesiyle ilgili ilk mesaj

Telefonda Erdoğan var! İşte tarihi karenin perde arkası

Gerger'den Gazze'ye Yardım Kampanyası Düzenlendi

Gerger'den Gazze'ye Yardım Kampanyası Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde, Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla düzenlenen yardım kampanyasında 151 bin TL toplandı. Etkinlikte el emeği ürünler ve yiyecek-içecek stantlarıyla katılımcılar bir araya geldi.

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde, Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla anlamlı bir yardım kampanyası düzenlendi.

Gerger Çok Programlı Anadolu Lisesi'nin öncülüğünde, Gerger Öğretmenevi bahçesinde kurulan hayır çarşısı, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Etkinlikten elde edilen gelir, toplam 151 bin TL olarak açıklandı. Toplanan bu bağış, Gazze'deki mazlumlara ulaştırılmak üzere, güvenilirliğiyle bilinen İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfı aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine emanet edildi.

Hayır çarşısına Gerger halkı başta olmak üzere birçok hayırsever, esnaf, öğrenci ve öğretmen destek verdi. Etkinlikte el emeği ürünler, yiyecek-içecek stantları ve bağış köşeleri yer aldı. Katılımcılar, hem Gazze'ye yardım ulaştırmanın huzurunu yaşadı hem de birlik ve beraberlik ruhunu pekiştirdi.

Çarşının kurulmasında görev alan Gerger Çok Programlı Lisesi öğretmenlerinden Özcan Beyazkaya, kampanyaya destek veren herkese teşekkür ederek, "Bu sadece bir yardım faaliyeti değil, aynı zamanda bir vicdan çağrısıdır. İyilik bulaşıcıdır, yaymaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Gerger'den Gazze'ye uzanan bu gönül köprüsü, bir kez daha dayanışma ve merhametin sınır tanımadığını gözler önüne serdi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rozet takma törenine Erdoğan'ın sorusu damga vurdu: Hangi partiden, nereden geldi?

Rozet takma törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sorusu damga vurdu
Tekmeler yumruklar havada uçuştu! Kupa finali öncesi ortalık savaş alanına döndü

Tekmeler yumruklar havada uçuştu! Kupa finali öncesi ortalık savaş alanına döndü
Bu da oldu! 6'lı maden suyunu inceledi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu

6'lı maden suyunu inceledi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahar Feyzan'a: Sana acıyarak bakıyoruz

"Sana acıyarak bakıyoruz"
Pazarda skandal görüntü! Vatandaş o anları böyle kaydetti

Böyle esnaf olmaz olsun! Yaptığı ahlaksızlığı vatandaş böyle kaydetti
12 yıllık zorunlu eğitimde büyük değişiklik yolda

12 yıllık zorunlu eğitimde büyük değişiklik yolda
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.