Gercüş Kaymakamı Öğrencilerle Kahvaltıda Buluştu

Gercüş Kaymakamı Öğrencilerle Kahvaltıda Buluştu
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Batman'ın Gercüş ilçesinde Kaymakam Muhammed Öztaş, öğrencilere moral ziyareti yaparak kahvaltıda bir araya geldi. 'Zirveye Doğru Projesi' kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, öğrencilerin sorunları dinlendi.

Gercüş Kaymakamı öğrencilerle kahvaltıda bir araya geldi

BATMAN - Batman'da Gercüş Kaymakamı Muhammed Öztaş, Gercüş Anadolu lisesini ziyaret ederek yurtta kalan öğrenciler ile birlikte kahvaltı yaparak, öğrencilere moral ziyaretinde bulundu.

Kaymakam Muhammed Öztaş, eşi Hilal Öztaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ümit Dursun ile birlikte "Zirveye Doğru Projesi" kapsamında kahvaltı etkinliğine katılarak öğrencilerin isteklerini dinledi.

Sabah saatlerinde ziyaret ettiği Gercüş Anadolu Lisesi yurdu bahçesinde öğrencilerle birlikte kahvaltı yapan Öztaş, öğrencilerle aynı masada kahvaltı sırasında sohbet etti. Öğrencilerin sorunlarını dinleyen Öztaş, sohbetin ardından öğrencilere başarılar diledi.

Öğrencilerden Ozan Şimşek, Kaymakam'ın kendileriyle buluşmasının güzel olduğunu belirterek, "Bizimle kahvaltı yapmaya geldiler. Bizlerle buluşmaları gerçekten güzel bir duygudur. Onları kendi aramızda görmek ve bizimle kahvaltı etmeleri bizi çok mutlu etti" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERHAN ÖNER - Yerel
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