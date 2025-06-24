Genelkurmay Başkanları Metin Gürak ve John Daniel Caine Görüştü
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral John Daniel Caine ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek güncel gelişmeler hakkında bilgi alışverişinde bulundu.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Genelkurmay Başkanı Orgeneral John Daniel Caine ile görüştü.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Amerika Birleşik Devletleri Genelkurmay Başkanı Orgeneral John Daniel Caine ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede güncel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel