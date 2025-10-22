Genelkurmay Başkanı ve Hava Kuvvetleri Komutanı Eskişehir'de

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, çeşitli programlara katılmak üzere geldikleri Eskişehir'de Vali Hüseyin Aksoy'u makamında ziyaret etti.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Muharip Hava Kuvveti ve Garnizon Komutanı Hava Orgeneral Rafet Dalkıran, resmi temaslarda bulunmak ve çeşitli programlara katılmak üzere geldikleri Eskişehir'de Vali Hüseyin Aksoy'u makamında ziyaret etti. - ESKİŞEHİR