Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu ve Kuvvet Komutanları, Libya Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan uçağın düştüğü bölgeye gitti

Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu ve Kuvvet Komutanları, Libya Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan uçağın düştüğü bölgeye gitti.

Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu ve beraberindeki kuvvet komutanları, Libya Genelkurmay Başkanını taşıyan uçağın düştüğü noktaya geldi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mohamed Ali Ahmed El Haddad ve beraberindeki heyeti taşıyan uçağın düştüğü bölgeye gitti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
