Genelkurmay Başkanı Gürak, NATO Müttefik Kara Komutanı Donahue'yi Kabul Etti
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, NATO Müttefik Kara Komutanlığı'na atanan Orgeneral Christopher Donahue ile bir araya geldi.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, NATO Müttefik Kara Komutanlığı'na atanan Orgeneral Christopher Donahue ile bir araya geldi.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, NATO Müttefik Kara Komutanlığı'na yeni atanan Orgeneral Christopher Donahue'yi 12 Aralık 2024 tarihinde kabul etmiştir" ifadelerine yer verildi. - ANKARA