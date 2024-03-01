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Genelkurmay Başkanı Erzincan'a ziyarette bulundu

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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Erzincan'ın İliç ilçesindeki madende meydana gelen üzücü olay nedeniyle Vali Hamza Aydoğdu'ya geçmiş olsun ziyaretinde bulundular.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, bir dizi incelemelerde bulunmak üzere Erzincan'a geldi.

Bir dizi inceleme ve denetlemelerde bulunmak üzere Erzincan'a gelen Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Erzincan'ın İliç ilçesindeki madende meydana gelen üzücü olay nedeniyle Vali Hamza Aydoğdu'ya geçmiş olsun ziyaretinde bulundular.

Vali Aydoğdu nazik ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür etti. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Selçuk Bayraktaroğlu Metin Gürak Orgeneral Erzincan Yerel Politika Güncel Haberler

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