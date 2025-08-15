Genelkurmay 2. Başkanı Levent Ergün'den Hakkari Valiliği Ziyareti

Genelkurmay 2. Başkanı Levent Ergün'den Hakkari Valiliği Ziyareti
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Genelkurmay 2. Başkanlığı görevine atanan Orgeneral Levent Ergün, Hakkari Valiliğini ziyaret etti. Vali Ali Çelik ile görüşen Ergün, yeni görevine dair tebrik ve başarı dilekleri aldı.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Genelkurmay 2. Başkanlığı görevine atanan Orgeneral Levent Ergün, beraberindeki heyetle Hakkari Valiliğini ziyaret etti.

2. Ordu Komutanlığı görevini yürütürken yeni görevine atanan Orgeneral Ergün, ziyareti kapsamında valilik ziyaretçi defterini imzaladı ve ardından Hakkari Valisi Ali Çelik ile makamında bir araya geldi.

Vali Çelik, Orgeneral Ergün'ün yeni görevini tebrik ederek, nazik ziyaretinden dolayı memnuniyetini dile getirdi ve başarı temennisinde bulundu.

Ziyarette Orgeneral Ergün'e; 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Ferat Vural, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Rıfat Dönel, Hakkari Dağ Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ufuk Hilmi Orhan ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu da eşlik etti. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
