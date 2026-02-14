GençTek toplantısı yapıldı

DÜZCE (İHA) – GençTek Projesi kapsamında düzenlenen bilgilendirme ve planlama toplantısında, okullarda hayata geçirilecek çalışmalar masaya yatırıldı.

GençTek Projesi kapsamında bilgilendirme ve planlama toplantısı, Şube Müdürü Mehmet Özgüngör'ün liderliğinde ve Proje Koordinatörü Özge Çeltek'in koordinasyonunda gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen programa bilişim alanı öğretmenleri katılım sağladı. GençTek Projesi çerçevesinde okullarda yapılması planlanan çalışmalar ele alınarak uygulama sürecine ilişkin yol haritası oluşturuldu.

Projenin amacı, kapsamı ve planlanan faaliyetler hakkında bilgilendirme yapılırken, öğretmenlerin görüş ve önerileri de değerlendirmeye alındı. Karşılıklı istişarelerle yürütülen toplantıda, uygulama sürecinin daha etkin ve verimli şekilde ilerlemesi adına yapılacak çalışmalar detaylı şekilde ele alındı. Eğitimde dijital becerilerin geliştirilmesine katkı sunması hedeflenen GençTek Projesi'nin, okullarda etkin ve verimli bir şekilde uygulanmasına yönelik planlamaların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. - DÜZCE