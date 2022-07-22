Gençlik Kollarından, Başkan Akay'a Doğum Günü Sürprizi

CHP Çerkezköy Gençlik Kolları Başkanı Aytekin Şahinkaya ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay'ı ziyaret ederek doğum gününü kutladı.

Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay'ın doğum gününü kutlayan CHP Çerkezköy Gençlik Kolları Başkanı Aytekin Şahinkaya, CHP Tirebolu Gençlik Kolları Başkanı İlker Polat ve Yönetim Kurulu Üyeleri, 44 yaşına ayak basan Akay'a sağlıklı, başarılı ve mutlu bir hayat temennisinde bulundu.

CHP Çerkezköy Gençlik Kolları Başkanı Aytekin Şahinkaya ve Yönetim Kurulu Üyelerine yaptıkları sürpriz doğum günü ziyareti için teşekkür eden Akay, "Gençlik Kollarımızın bu hoş doğum günü sürprizi beni çok duygulandırdı ve mutlu etti. Başta Gençlik Kolları Başkanımız Aytekin Şahinkaya olmak üzere tüm Yönetim Kurulu Üyelerine teşekkür ediyorum. İyi ki varlar, iyi ki bizimleler. İnşallah gençlerimiz ile daha nice yolları omuz omuza, el ele yürüyeceğiz" dedi.

ANKA / Yerel