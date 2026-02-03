Mum atölyesi ilgi gördü

DÜZCE (İHA) – Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Kış Kulübü faaliyetleri çerçevesinde, gençlere yönelik Mum Atölyesi Etkinliği düzenlendi. Keyifli ve öğretici bir atmosferde gerçekleştirilen atölyede gençler, kendi tasarımlarını oluşturarak el emeği ve özgün mumlar hazırladı.

Etkinlik süresince gençler; üretmenin, paylaşmanın ve birlikte vakit geçirmenin mutluluğunu yaşarken, aynı zamanda kendilerini geliştirme ve el becerilerini artırma imkanı buldu. Uygulamalı çalışmalarla desteklenen atölye, gençlerin hem sosyal hem de kişisel gelişimlerine katkı sağladı. GSB Gençlik Kış Kulübü kapsamında düzenlenen etkinliklerin, gençlerin üretkenlik, dayanışma ve sosyal etkileşim becerilerini güçlendirmeyi amaçladığı belirtilirken, benzer faaliyetlerin önümüzdeki süreçte de devam edeceği ifade edildi. - DÜZCE