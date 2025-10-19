Gençler Seyhan Nehri'nde Tehlikeli Serinleme

Adana'da gençler serinlemek için canını hiçe sayarak metrelerce yükseklikten Seyhan Nehri'ne atladı.

Sıcaklığın 30 derece seviyelerinde seyrettiği Adana'da bazı gençler serinlemek için Seyhan Nehri'ne girdi. Serinlemek isteyen gençler canlarını hiçe sayarak otoyol köprüsüne çıkıp metrelerce yükseklikten kendilerini Seyhan Nehri'ne bıraktı. Nehre düştükten sonra kıyıya çıkmak isteyen gençlerin zorlandığı görüldü. Gençlerin tehlikeye aldırış etmeden birkaç kez köprüden nehre atlaması tehlikeye davetiye çıkardı. Her yıl onlarca kişinin boğulduğu Adana'da gençler buna rağmen yüzmeye devam etti. - ADANA