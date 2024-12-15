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Gençler Sabah Namazında Cami Kebir'de Buluştu

Gençler Sabah Namazında Cami Kebir'de Buluştu
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Erzincan'da düzenlenen geleneksel 'Sabah Namazı Buluşmaları'nda lise ve üniversite öğrencileri, manevi bir birliktelik içinde bir araya geldi. Programda İl Müftüsü sohbet etti, Vali Hamza Aydoğdu da gençlerle buluştu.

Lise ve üniversite öğrencisi gençler sabah namazında Cami Kebir'de bir araya geldi.

Erzincan İl Müftülüğü Koordinatörlüğünde düzenlenen geleneksel "Sabah Namazı Buluşmaları" bu hafta da Cami Kebir'de gençlerin yoğun katılımıyla gerçekleşti.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu, kurum müdürleri, STK başkanları ve KYK yurt öğrencileri ile lise öğrencileri bir araya gelerek manevi bir birlikteliğin güzel bir örneği sergilendi.

Sabah ezanının okunmasıyla başlayan program, Camii Kebir İmam Hatibi Murat Ayhan tarafından okunan Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti. Sabah namazının kılınması ve Tesbihatın ardından İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu, kürsüden cemaate hitap etti. Sosyal medya ve gençliğin üzerindeki etkileri üzerine gerçekleştirdiği sohbet gençler tarafından dikkatlice dinlendi. İl Müftüsü Fakirullahoğlu, "Rabbim, bu manevi buluşmaların tekrarını nasip etsin" diyerek konuşmasını tamamladı.

İyilik bulaşıcıdır, gençlerle birlikte iyilik ve güzellik daha da yayılacaktır

Program, cemaatle musafaha yapılması ve ikram edilen çorba eşliğinde sona erdi. Daha sonra üniversiteli gençlerle çay ocağına geçildi. Samimi bir atmosferde gerçekleşen bu buluşmada, Vali Hamza Aydoğdu gençlerle sohbet etti ve nasihatlerde bulundu. Vali Aydoğdu, "Sizler, ailelerinizin umudu, ülkemizin geleceğisiniz. Sizlerin en iyi şekilde yetişmesi için hep birlikte gayret gösteriyoruz. Unutmayalım ki İyilik bulaşıcıdır ve siz gençlerle birlikte iyilik ve güzellik daha da yayılacaktır. Elbette dünyanın bütün teknolojilerini bilgisini ve becerisini de bileceğiz. Ama bir taraftan kültürümüzü, medeniyetimizi geleneklerimizi bileceğiz. Allah hepinizden razı olsun, sizinle gurur duyuyoruz" dedi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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