Haberler

Bilecik'te gençler ile büyükler bir araya geldi

Bilecik'te gençler ile büyükler bir araya geldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik Halime Hatun Kız Yurdu öğrencileri, huzurevi sakinleri ile bir araya gelerek keyifli anlar yaşadı ve kuşaklar arası bağı güçlendirdi.

Bilecik'te gençler, Bilecik Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde, Bilecik Halime Hatun Kız Yurdu öğrencileri, Bilecik Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarette gençler ile huzurevi sakinleri bir araya gelerek keyifli anlar yaşadı. Program kapsamında büyüklerle birlikte spor yapıldı, halaylar çekildi ve samimi sohbetler gerçekleştirildi. Etkinlik boyunca huzurevi sakinlerinin mutluluğu yüzlerine yansırken, gençler de büyükleriyle vakit geçirmenin sevincini yaşadı. Ziyaretin sonunda gençler, "İyi ki varsınız büyüklerimiz, yine geleceğiz" mesajını ileterek büyüklerin gönlünü kazandı.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Gençlerimiz ile büyüklerimizi bir araya getiren bu tür etkinlikler, toplumsal dayanışmayı ve kuşaklar arası bağı güçlendiriyor. Bu ziyaretleri sürdürmeye devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Savaşa da hazırız diyaloğa da

538 kişinin öldüğü İran cephesinden yeni açıklama
Trump 'Starlink göndereceğim' dedi, İran'dan jet karşılık geldi

Trump düğmeye bastı, Hamaney'den dakikalar içinde karşılık geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süper Kupa'yı kazanan Fenerbahçe transferde de gaza bastı: Yıldız isim geliyor

Süper Kupa'yı kazanan Fenerbahçe transferde de gaza bastı
Piyasalar alev alev! Tarihi rekorlar art arda geldi

Piyasalar yangın yeri! Tarihi rekorlar art arda geldi
Kendisinden 14 yaş küçük erkek arkadaşını banyoda öldürdü

Banyoda korkunç olay! Kendinden 14 yaş küçük erkek arkadaşını öldürdü
Dev FETÖ operasyonu! 81 şüpheli kıskıvrak yakalandı

Yakalanan onlarca kişinin telefonundan aynı uygulama çıktı
Süper Kupa'yı kazanan Fenerbahçe transferde de gaza bastı: Yıldız isim geliyor

Süper Kupa'yı kazanan Fenerbahçe transferde de gaza bastı
Rıza Pehlevi'den cesetlerin sokaklara dizildiği İran'ı daha da karıştıracak sözler

Cesetlerin sokaklara dizildiği İran'ı daha da karıştıracak sözler
Mbappe ve Arda Güler'in yedek kulübesindeki halleri olay oldu

Binlerce etkileşim alan kare