Gençler, Erzurum'un Tarihini ve Kültürünü Keşfetti

Gençler, Erzurum'un Tarihini ve Kültürünü Keşfetti
Güncelleme:
Ağrı'nın Hamur ilçesinden gelen gençler, medeniyet, tarih ve kültür kampları çerçevesinde Erzurum'u ziyaret ederek önemli tarihi mekanları keşfettiler ve keyifli anlar yaşadılar.

Ağrı'ya bağlı Hamur ilçesinde yaşayan gençler; medeniyet, tarih, ve kültür kampları dolayısıyla Erzurum'u keşfetti.

Erzurum gezisi çerçevesinde; gençler Aziziye Tabyası, Mecidiye Tabyası, Üç Kümbetler, Yakutiye Medresesi, Nene Hatun Milli Parkı ve Erzurum Müzesi gibi bir çok tarihi güzelliği yerinde görerek keşfetti.

Tarihle iç içe bu kültürel etkinlik, katılımcılara hem bilgi dolu hem de keyifli anlar yaşattı. Gençler, etkinlik boyunca hem tarihi dokuyu yerinde görme imkanı bulduklarını hem de sosyal bağlarını güçlendirdiklerini belirterek organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirdiler. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
