Gençler Arası Bilgi Yarışması sona erdi

Lise ve üniversite kategorilerinde düzenlenen 'Gençler Arası Afyonkarahisar Bilgi Yarışması' İl finali Afyonkarahisar Gençlik Merkezinde sona erdi.

Yarışmaya lise kategorisinde 46 takım, üniversite kategorisinde 13 takım olmak üzere toplamda 59 takım katılım sağladı. Yarışmada katılımcılara bilgi ve genel kültür alanlarında çeşitli sorular soruldu.

Etkinlik sonunda tüm katılımcılara katılım belgeleri verildi. Dereceye giren takımlar ise başarı ödüllerinin yanı sıra hediye çekleriyle ödüllendirildi.

Yarışmada birinci olan takımlar, 11 Mayıs tarihinde Muğla'da düzenlenecek olan bölge finalinde Afyonkarahisar'ı temsil edecekler. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı