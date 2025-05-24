Genç Yetenekler Ses Yarışmasında Sahne Aldı

Genç Yetenekler Ses Yarışmasında Sahne Aldı
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Erzurum'un Oltu ilçesindeki Gençlik Merkezi, genç müzisyenlerin sesleriyle yarıştığı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. 12 öğrencinin katıldığı yarışmada performanslar izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

Genç yetenekler sesleriyle hem yarıştı de hem mest etti

ERZURUM - Erzurum'un Oltu ilçesinde Gençlik Merkezi, genç yetenekleri sahneye taşıdı. Gençler güzel sesleriyle kıyasıya yarıştı.

Merkez bünyesindeki müzik öğretmenlerinin öncülüğünde düzenlenen okullar arası ses yarışması, renkli görüntülere sahne oldu. Gençlik Merkezi'nin salonunda gerçekleşen programa öğrenciler, veliler ve çok sayıda müziksever katıldı.

Gece boyunca birbirinden güzel performanslar sergileyen öğrenciler, izleyicilere unutulmaz bir akşam yaşattı. Yarışmada dereceye giren öğrencilere plaket takdim edildi. Oltu Gençlik Merkezi Müdürü Tuncay Yıldırım, etkinliğin sonunda yaptığı konuşmada, "Bu akşam çok güzel bir gece geçirdik. Gençlerimizin de bizim gibi keyif aldığını düşünüyorum. Yarışma aslında işin bir kısmı. Kendine güvenen, yetenekli gençlerimiz bu akşam burada sahne aldı. Hepsi birbirinden kıymetliydi. Bizlere böyle güzel bir akşam yaşattıkları için her birine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Yarışmaya Oltu'daki ortaokul ve liselerden toplam 12 öğrenci katıldı. Ortaokul kategorisinde Umut Başar, seslendirdiği "Al Şalım, Mavi Şalım" adlı Oltu türküsüyle birincilik ödülünü kazandı. İlk kez bir yarışmaya katıldığını belirten Umut Başar (12), "Bu benim ilk ödülüm. Müzik öğretmenlerime, jüri üyelerine ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" dedi.

Oltu Gençlik Merkezi'nin bu tür etkinliklerle gençleri desteklemeye devam edeceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DURSUN MURAT AYDIN - Yerel
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