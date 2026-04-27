Genç tasarımcılar usta isimle bir araya geldi

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi moda tasarım teknolojileri bölümü tarafından düzenlenen kariyer planlama programı kapsamında, moda dünyasının önemli isimlerinden Recep Demiray öğrencilerle buluştu.

Moda tasarım öğretmeni Rümeysa Pekak, etkinliğe ilişkin yaptığı açıklamada, böyle anlamlı bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti. Pekak, "Bugün öğrencilerimizi, moda dünyasında ulusal ve uluslararası başarılarıyla öne çıkan çok değerli bir isimle buluşturmanın gururunu yaşıyoruz" dedi.

Recep Demiray'ın yalnızca mesleki başarılarıyla değil, aynı zamanda alçakgönüllü kişiliği ve genç yeteneklere verdiği destekle de örnek bir isim olduğunu vurgulayan Pekak, bu buluşmanın öğrenciler için önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu ifade etti. Gerçekleştirilen program kapsamında öğrenciler, sektör deneyimlerini birinci ağızdan dinleme fırsatı bulurken, kariyer planlamalarına yön verecek değerli bilgiler edindi. Etkinlik, öğrencilerin vizyonlarını geliştirmeyi, mesleki hedeflerini güçlendirmeyi ve moda tasarım alanına olan ilgilerini artırmayı amaçladı. Pekak, bu tür etkinliklerin öğrencilerin geleceğe daha donanımlı hazırlanmasına katkı sağladığını belirterek, programa katılım gösteren tüm davetlilere teşekkür etti. - DİYARBAKIR

