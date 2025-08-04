Genç Öğretmen Muhammet Yorulmaz Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Aydın'ın Efeler İlçe Müftüsü Mehmet Yorulmaz'ın oğlu, İngilizce öğretmeni Muhammet Yorulmaz geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Genç yaşta hayatını kaybeden Yorulmaz, Konya'da babası Mehmet Yorulmaz tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından dualarla toprağa verildi.

İstanbul'da öğretmenlik yapan Muhammet Yorulmaz'ın vefatı başta ailesi olmak üzere müftülük camiasını yasa boğdu. Merhum Yorulmaz'ın cenaze namazı, Konya Selçuklu ilçesindeki Hocacihan Mahallesi'nde bulunan Tatbikat Camii'nde kılındı. Yorulmaz'ın cenaze namazını Efeler İlçe Müftüsü olan babası Mehmet Yorulmaz kıldırdı. Yorulmaz'ın cenazesi kılınan namazın ardından Hocacihan Mezarlığı'na dualar ve gözyaşları eşliğinde defnedildi. Cenazeye Aydın İl Müftüsü Hasan Güneş, Konya İl Müftüsü Prof. Dr. Ali Öge, ilçe müftüleri, din görevlileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - AYDIN