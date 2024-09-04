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Genç mimarlar Tarihi Kayseri Sümerbank Bez Fabrikası'nın anısını yaşatmak için proje tasarladı

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Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi yeni mezun öğrencileri Sertaç Erbilgin, Gökalp Kalfa ve Zehra Çelik, Kayseri'de bulunan Tarihi Sümerbank Bez Fabrikası'nın anısını yaşatmak için bir proje tasarladı. Proje, ulusal bir öğrenci fikir yarışmasında 3. oldu.

Genç mimarlar, Tarihi Kayseri Sümerbank Bez Fabrikası'nın anısını yaşatmak için proje tasarladı, ulusal mimarlık yarışmasında 3. oldu.

Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi yeni mezun öğrencileri Sertaç Erbilgin, Gökalp Kalfa ve Zehra Çelik hazırladıkları proje ile "ERKUT 1935 Giriş Mekanları ve Yakın Çevresi Ulusal Öğrenci Fikir Yarışması'nda 85 proje arasında 3'üncü oldu.

30 üniversiteden mimarlık öğrencilerinin projeleriyle katıldıkları yarışmada, 1935 yılında kurulan Sümerbank Bez Fabrikası'nın anısının, fabrika alanının karşısında bulunan "Erkut 1935 Projesi" ile yaşatılarak "Geçmişe Bir Pencere, Geleceğe Bir Bakış" teması çerçevesinde ele alınması amaçlandı.

Geçmişe bir pencere, geleceğe bir bakış

Sertaç Erbilgin, Gökalp Kalfa ve Zehra Çelik'in üçüncülük alan projesi, Kayseri'nin tarihi dokusundaki kumaşı konut projesinde yenilikçi bir biçimde yansıtmasıyla dikkat çekerek ödüle layık görüldü. Üçüncülük ödülü alan projeleri ile ilgili bilgi veren genç mimarlar, "Kayseri'de 1935 yılında kurulan Sümerbank Bez Fabrikası hem tarihi hem de kültürel önemiyle öne çıkan bir yapı. Bu alanın karşısında yer alan yeni bir konut projesi kapsamında, fabrikanın anısını yaşatmak ve "Geçmişe Bir Pencere, Geleceğe Bir Bakış" teması doğrultusunda mekansal düzenlemeler yapılması amaçlanmıştı. Biz de projemizi geliştirirken, Sümerbank Bez Fabrikası'na atıfta bulunarak, peyzaj alanlarında ve giriş sirkülasyon alanlarında çeşitli dokuma ve kumaş temaları kullanılarak tasarladık. Projenin en önemli noktalarında kumaş malzemesine yer verdik. Peyzaj alanında çocuk oyun alanları, kamusal amfi, dikey tarım alanları ve çoklu kullanım küpleri gibi çok çeşitli kullanım alanları tasarladık. Bu alanlar hem sosyal etkileşimi artırmak hem de sürdürülebilir yaşam tarzlarını teşvik etmek amacıyla düşünüldü" dedi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kültür Sanat Zehra Çelik Sümerbank Kayseri Güncel Yerel

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